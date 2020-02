Classifica capocannoniere ASD Imperia:



Prima Squadra: 14 Capra, 5 Donaggio 4 Sassari, 3 Minasso, 3 Sancinito, 2 Giglio, 2 Risso, 2 Martelli, 1 Ambrosini, 1 Fazio, 1 Ferrara, 1 Pellegrino, 1 Carletti M.

Juniores Eccellenza – Prov.: 11 Poletti, 10 Aicardi, 9 Nastasi, 7 Pellegrino, 7 La Porta, 6 Suarez, 5 Zeka, 4 Correale, 4 Zanchi, 3 Manitto, 3 Lo Sicco, 2 Sasso, 2 Negro, 1 De Matteis, 1 Giglio, 1 Pastorino

Under 17: 8 Tallone, 8 Cosentino, 5 Lanteri, 4 Laze, 2 Derjai 1 Ansaldi, 1 Balbusso, 1 Meda

Under 16: 10 Ardissone, 7 Fatnassi, 3 Comiotto, 2 Nichele, 2 Taliercio, 2 Ascheri 1 Giudice, 1 Bottino, 1 Sasso, 1 Di Pietro, 1 Trucchi, 1 Capriotti, 1 Zandonella, 1 Giudice, 1 Gerbore, 1 Parascosso

Under 15: 24 Ardissone, 7 Giudice, 6 Dedja, 5 Zambruno, 4 Parelli, 2 Di Fabio, 2 Matani, 2 Taliercio, 2 Nastasi, 2 Ascheri, 2 Guastamacchia, 2 Dedej, 1 Borri, 1 Casella, 1 Arigo, 1 Carol, 1 Papone, 1 Ricca, 1 Tauro,

Under 14 A-B: 17 Nichele, 10 Sabir, 10 Dedja 5 Multari , 5 Bottino, 4 Trucchi, 4 Macaluso, 3 Sasso, 2 Trucchi, 2 Tahiri, 2 Iapichino, 2 Rosa, 2 Di Pietro, 2 Caprera, 1 Dellamonica

Week-end molto prolifico in fase realizzativa per i giovani calciatori della ASD Imperia, con ben sei reti in una sola partita allunga Ardissone (Under 15) che si porta a 24 reti realizzate, segue al secondo posto Nichele (U14) con 17 reti mentre mantiene la terza posizione in classifica Edoardo Capra (PS) con 14 reti.

Risultati settore giovanile:

Juniores Eccellenza

Imperia 2 Albenga 1

Marcatori ASD Imperia: Negro, Nastasi

Juniores Prov. 2° liv.:

Speranza 1 Imperia 2

Marcatori ASD Imperia: 2 Suarez

Under 17

Albenga 0 Imperia 2

Marcatori ASD Imperia: Cosentino, Meda

Under 16

Imperia 4 Ospedaletti 0

Marcatori ASD Imperia: 2 Ardissone, Fatnassi, Ascheri

Under 15

Imperia 17 Ospedaletti 0

Marcatori: 6 Ardissone, 3 Parrelli, Papone, Ricca, Nastasi, Tauro, Ascheri, Guastamacchia, Dedej, Matani

Under 14

Olimpic Genova 2 Imperia 1

Marcatori ASD Imperia: Dedja

Under 14

Imperia sq.B 0 Speranza 3

Esordienti 2007

Imperia 1 Vallecrosia 3

(1-1, 0-1, 0-1)

Marcatori ASD Imperia: Ardoino

Esordienti 2008

Virtus Sanremo 0 Imperia 3

(2-4, 1-3, 0-3)

Marcatori ASD Imperia: 4 Cane, 4 Celella, Rizzo, Billah