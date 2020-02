Dopo avere avviato 20 anni fa davanti a Lavagna un impianto di maricoltura con l’allevamento di orate e branzini, la società Aqua intende allestire un impianto a Imperia. E’ previsto un investimento di 2,5 milioni per l’avvio della produzione nelle vasche e l’assunzione di 6-8 persone.

Secondo un comitato che raccoglie firme sul web c’è il pericolo di inquinamento delle acque vicino alle spiagge e il rischio di deturpare il paesaggio marino.

“Abbiamo una esperienza ventennale e ad Imperia vogliamo mantenere gli stessi standard. Il nostro impianto non inquina. Il pesce non si ammala e non c’è bisogno di usare antibiotici. Da 20 anni l’impianto di Lavagna viene esaminato da esperti: Università, Arpal e Osservatorio Ligure Pesca e Ambiente”dice all’Ansa il presidente di Aqua Davide Orsi.

Correlati