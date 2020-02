Il 30 marzo ad Imperia si terrà la vendita del magazzino e deposito della Riviera Trasporti in corso Cavallotti 362 a Sanremo ed in corso Francia 15 a Ventimiglia. L’obiettivo è recuperare oltre 11 milioni di euro per ridurre il debito della società e garantire la continuità del servizio. La struttura a Sanremo, grazie ad una variante del Puc, potrà essere destinata ad uso commerciale e residenziale, turistico-ricettiva e socio sanitario assistenziale, come riporta “La Stampa”.

