La nota poetessa ligure Giulia Quaranta Provenzano (Classe 1989) ancora una volta protagonista di un’importante manifestazione artistica-culturale: la Cerimonia di Premiazione della V° Edizione del Premio di Poesia Inedita “Il Tiburtino” che avrà luogo domenica 22 marzo 2020 presso la splendida Tenuta dei Ciclamini, dove abita Mogol. La trentenne d’Imperia è risultata infatti finalista al sopracitato Concorso e proprio nei due giorni della Festa Mondiale della Poesia potrà leggere i suoi versi così da scoprire se sarà lei la vincitrice del Premio scelta da Aletti, F. Gazzè, Hafez Haidar e appunto Giulio Rapetti.

A seguire il componimento dal titolo “Dall’essere vera” con cui la Quaranta Provenzano è tutt’ora in gara. <<Opache e pur lucenti,/ stranamente lucenti,/ queste minuscole sfere/ nel cielo color oceano./ Pancake o vili scogli/ sommersi, per il più,/ è quel che scorgo/ al limitare del visibile/ forse, al principio, o/ al termine dell’/ essere qui?// Speranza in gocce minute,/ E se invece, al contrario, stille di disperati/ la cui forza è scemata in notti senza fine,/ sbiadito il sapore quanto evanescente la beltà/ del creato?// Non so, non capisco/ cosa viene concesso a me,/ a te che urli ed imprechi,/ a te che baci altari e mani in rosari// Ma una cosa è evidente: io non,/ Non morirò altra/ dall’essere vera>>.