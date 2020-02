Secondo uno studio del Censis, in Liguria, su una popolazione di oltre 1,5 milioni, due persone su tre usano internet, di queste almeno 100 mila sono ultra 65enni. Tra i servizi utilizzati emerge che più della metà usa home banking, mentre le carte di identità elettroniche si attestano al 14%. Fra le province Savona è quella con la più alta percentuale di utenti internet. Tra chi non usa internet, il motivo principale è “il non saperlo fare” (55% dei non utenti). L’operazione “Risorgimento Digitale” di Tim punta a realizzare una “scuola” di Internet, della durata di 4 settimane, a Imperia (24 marzo), Loano (2 marzo), Rapallo (9 marzo) e Sarzana (16 marzo).

Correlati