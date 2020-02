Un uomo residente a Sanremo si è messo in volontaria quarantena dopo essere sbarcato dalla nave da crociera approdata in Cambogia la Westerdam il samremse si è sottoposto a isolamento volontario secondo quanto reso noto dall’agenzia ligure per la sanita.

Sarà sottoposto alle misure di sorveglianza sanitaria previste dalla regione Liguria.