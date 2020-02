Fine settimana con tre vittorie all’attivo per il settore giovanile dell’Ospedaletti. Portano a casa i tre punti gli Allievi 2003/2004, i Giovanissimi 2005 e i Giovanissimi 2006 regionali. Tra i 2005, in particolare, si è distinto Madafferi, autore di una tripletta. Doppietta di Vitan tra le fila dei Giovanissimi 2006 regionali.

