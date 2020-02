Continua la collaborazione tra il Don Bosco Vallecrosia Intemelia e il Torino F.C. Academy. Venerdì 14 e sabato 15 febbraio al campo Zaccari a Camporosso è andata in scena la terza sessione didattica. Il gruppo di allenatori del settore giovanile ha partecipato alle lezioni di teoria e di pratica con il responsabile del Torino Fc Academy Teodoro Coppola. All’incontro di formazione erano presenti anche quattro allenatori dell’Airole Fc. Il responsabile del Torino Fc Academy Teodoro Coppola ha anche osservato gli allenamenti di alcune annate del settore giovanile.

