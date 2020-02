Consegnata a Palazzo del Parco Sabato 15 Febbraio la targa ad Anna Mazzamauro

(in foto, da sinistra: Sasà Calabrese, Mauro Bozzarelli, Anna Mazzamauro, Claudia Claudiano, Angelo Giacobbe, Cristina Bugatty – foto Andrea Lisco)



La rassegna Fughe di Teatro…e di Umorismo a Bordighera si concluderà Venerdì 13 Marzo con Francesca Reggiani e Massimo Olcese, protagonisti di Souvenir. Grande successo anche per la serata di Sabato 15 Febbraio, che ha visto Anna Mazzamauro protagonista sulle scene – in veste di autrice, regista e attrice – con Belvedere. Due donne per aria. A conclusione della bellissima serata, la regina del palcoscenico è stata premiata dal Comune di Bordighera con una targa, in omaggio alla sua carriera “Ma anche come icona di femminilità, humor e libertà”.

Dopo aver dimostrato di essere un vero gigante della scena, tenendo incollati alle poltrone per quasi due ore il pubblico, anche in occasione della piccola cerimonia di consegna (alla presenza del vice-sindaco Mauro Bozzarelli) non ha mancato di esibire la sua spumeggiante simpatia e grande comunicativa.

Ed ora conto alla rovescia per l’ultimo appuntamento dell’edizione 2019/2020 con Francesca Reggiani e Massimo Olcese, attesi a Palazzo del Parco venerdì 13 marzo alle ore 21.00 con Souvenir. Commedia in musica per due attori e un pianista.



Venerdi’ 13 Marzo ore 21.00

FRANCESCA REGGIANI e

MASSIMO OLCESE

e con FRANCESCO LEINERI

SOUVENIR

Commedia in musica per due attori e un pianista

di Stephen Temperley

traduzione Edoardo Erba

regia Roberto Tarasco

produzione Infinito Teatro – Pierfrancesco Pisani, Isabella Borettini

co-produzione Argot Produzioni



La biglietteria all’interno di Palazzo del Parco sarà aperta ogni giovedì (ESCLUSO giovedì 20 febbraio) fino al 13 marzo, dalle ore 16.00 alle 19.00 e nei giorni di spettacolo dalle 17.00 alle 21.00

Prezzi dei biglietti: intero euro 20,00; ridotto (under 25) euro 10,00

Per informazioni e prenotazioni telefoniche: tel. 0184.544633 dal lunedì al venerdì ore 09.00/13.00 – 15.00/18.30;

e-mail fughediteatro@nidodiragno.it

La rassegna è realizzata con il contributo del Comune di Bordighera; organizzata e diretta da Nidodiragno Produzioni/CMC e da Claudia Claudiano.