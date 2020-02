Il traffico sulla linea ferroviaria Genova-La Spezia è rimasto sospeso per un’ora nel pomeriggio per un’auto rimasta imprigionata sui binari in mezzo alle sbarre chiuse di un passaggio a livello, nei pressi della stazione di Bogliasco. L’automobilista, passato nonostante il semaforo rosso, è stato multato dai vigili. Il blocco ha provocato ritardi sino ad un’ora per un Frecciarossa, due Intercity e 9 regionali.



Correlati