Conclusione in grande stile per la trentaseiesima edizione del West Liguria, campionato invernale di vela organizzato dallo Yacht Club Sanremo. Dopo le precedenti tre tappe (Trophee Grimaldi, Autunno in Regata, Inverno in Regata) sabato 15 e domenica 16 Febbraio sono state le due giornate del “Festival della Vela” a far calare il sipario sulle competizioni e ad assegnare le vittorie nella classifica generale e nelle diverse classi in gara.

Livello molto alto tra le barche in regata con grandi personaggi della vela come flavio Grassi, Fabio Ascoli, Lorenzo Bodini e la Famiglia Zaoli, solo per citarne alcuni.

Due bei giorni di regata con vento da sud ovest tra i sei ed i nove nodi per entrame le prove. La lotta per le prime posizioni è stata molto avvincente: un duello durato per tutto il campionato, sia in Orc A sia in Orc B, quello tra Ange Trasparent II, Tengher ed Aurora, tutti e tre agguerritissimi per la vittoria, insieme a Sarchiapone ed il Pingone di Mare IIII.

Al termine della prova di domenica ha avuto luogo, presso lo Yacht Club Sanremo, la doppia premiazione, quella del festival della Vela e quella più attesa, ovvero dell’intero Campionato West Liguria.

La graduatoria Overall del Festival della Vela è stata vinta da Ange Trasparent II, di Valter Pizzoli (Yc Monaco), seconda piazza per Tengher, di Alberto Magnani (YC Italiano) e terza per Sarchiapone Fuoriserie, di Gianluigi Dubbini (Yc Sanremo).

Nelle altre classi i successi del fine settimana sono stati centrati, nella classe Orc A, sempre da Ange Trasparent II, davanti a Tengher e Aurora, di Paolo Bonomo e Bruno Roberto (Yacht Club Sanremo). Nella classe Orc B, primo classificato Il Pingone di Mare III, di federico Stoppani (Yacht Club Sanremo), secondo Sarchiapone Fuoriserie e terzo Miss Kappa IV, di Marco Babando (Yacht Club Sanremo).

Nella classe Irc ha prevalso Ange Trasparent II, secondo Sarchiapone Fuoriserie e terzo Il Pingone di Mare III. Nella Racing Club affermazione di Giuba, di Giovanni Gerosa (CNAM Alassio), su Obi Wan, di Elisa Minio (Yacht Club Sanremo) e X-Elor, di Alessio Marziano (Porto Maurizio YC).

I verdetti più attesi erano, però, quelli riguardanti la classifica finale del 36° West Liguria. Nella Overall Orc AB, quella che assegnava la vittoria assoluta, ha trionfato Aurora, alle sue spalle Ange Trasparent II e terza piazza per Sarchiapone Fuoriserie.

Nella Orc A, Ange Trasparent II ha prevalso su Aurora e Tengher mentre nella Orc B successo di Il Pingone di Mare III su Sarchiapone Fuoriserie e Miss Kappa IV.

Nella classe IRC sempre in vetta Ange Trasparent II, secondo posto per Sarchiapone e terzo posto per Il Pingone di Mare III.

Nella Racing Club dominio di Giuba davanti a Liberamente, di Mario Beraldi (YC Imperia) e X-Elor.

Prossimi appuntamenti per lo Yacht Club Sanremo, a poco meno di una settimana, sono la “420 & 470 The Carnival Race”, con ben 170 iscritti e 9 nazioni, in calendario dal 20 al 23 febbraio, e la “I Coppa Italia 420 e Regata Nazionale 470”, in calendario dal 29 febbraio al 2 marzo, entrambe nella splendida location di Marina degli Aregai.