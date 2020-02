Uno studente sanremese di 17 anni è indagato per la ricettazione di un Iphone, rubato da una ragazza in un negozio di via Faraldi da due extracomunitari, denunciati per furto. Con l’applicazione “trova il mio Iphone” il cellulare è stato localizzato in corso Inglesi ed il 17enne, una volta scoperto, ha restituito l’Iphone ed ha rimediato una denuncia per ricettazione, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

