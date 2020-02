Sabato 22 febbraio e domenica 23 febbraio si giocherà la Pro Am Comune di Sanremo, una 36 buche medal a squadre di quattro giocatori, composte da un professionista e tre dilettanti.

Ticket to Paradise Sabato 15 febbraio 2020 – 18 buche stableford 2 cat.

Nel fine settimana appena trascorso si sono svolte due gare. Sabato 15 Febbraio si è giocata la seconda prova della Ticket to Paradise 2020, una 18 buche stableford due categorie e Domenica 16 Febbraio si è tenuta la Absolute Travel Westin Abu Dhabi, una 18 buche stableford tre categorie.

Sabato 22 febbraio e domenica 23 febbraio si giocherà la Pro Am Comune di Sanremo, una 36 buche medal a squadre di quattro giocatori, composte da un professionista e tre dilettanti