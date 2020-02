I sei Giovanissimi orange si ritroveranno con i ragazzi della Rappresentativa martedì pomeriggio alle 14.30 al campo “Zaccari” di Camporosso per una partita amichevole contro il Don Bosco Vallecrosia Intemelia.

Ancora una grande soddisfazione per il settore giovanile dell’Ospedaletti. Sono ben sei i ragazzi convocati in Rappresentativa Provinciale Giovanissimi: Francesco Caffi , Gabriele Castelli , Ayoub El Mansouri , Stefano Galli , Manuel Miatto , Matteo Vitan .