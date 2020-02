Quarto turno (penultimo della regular season), questa sera, lunedì 17 febbraio, sulle piste del Bowling di Diano (ore 21) per un sempre più appassionante Team Championship, il campionato invernale a squadre giunto alla sua 14esima edizione. La capolista Astrahotel è attesa da un ostico confronto, contro la giovane formazione targata Stark, reduce da un pesante k.o., ma grande protagonista delle prime due serate. Molto importanti ai fini dell’assegnazione delle prime due posizioni che garantiscono l’accesso alle semifinali sono gli altri duelli di stasera: Fantapizza-Amici Castello e SM Friends-Supervips. I distacchi ora si sono ridotti e i giochi sono comunque ancora aperti, anche se questa sera potrebbero arrivare i primi verdetti. A livello individuale, nel turno della scorsa settimana si è registrato l’exploit di Albert Capato (Astra), autore di una partita da 234 punti, molto bene anche Alessio Moncia (SM Friends, 214) e Giovanni Strafforello (Amici Castello, 207). Risultati 3° turno: SM Friends-Stark 27-4, Amici del Castello-Astrahotel 20-14, Fantapizza-Supervips 21-12. Classifica generale: Astra 65; SM Friends 56; Stark 53; Amici Castello 48; Fantapizza 44; Supervips 27. Classifica individuale: Davide Gabrielli (Stark) 9; Albert Capato 8; Marco Damonte (Astra) 6; Laura Acierno (Stark) e Giovanni Strafforello 5; Piera Basso (SM) e Alessio Moncia 4. Per la disputa del 5° turno occorrerà poi attendere sino a lunedì 2 marzo.

