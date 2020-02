Renzo Devoto a Ventimiglia era quasi un istituzione la sua scomparsa a 81 anni è subito passata di bocca in bocca. Storica voce di Radio Intemelia che aveva fondato Renzo Devoto era conosciutissimo.

