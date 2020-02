L’Ospedaletti Calcio esprime il proprio cordoglio per la tragica scomparsa dell’arbitro Loris Azzaro, vittima di un incidente stradale sabato mattina sull’autostrada Aosta-Torino. Il direttore di gara 25enne aveva arbitrato l’incontro tra Ospedaletti e Cairese, alla prima di campionato dello scorso 15 settembre.

