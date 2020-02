La Sanremese viene sconfitta in casa anche dal Real Forte Querceta e non riesce ad uscire dalla crisi. I toscani sono andati in vantaggio al 13′ con Falchini, al 22′ della ripresa i matuziani hanno pareggiato con un’acrobazia di Manes, ma al 31′ gli ospiti hanno raddoppiato con Di Paola. Per effetto della quinta sconfitta nelle ultime sette partite, la Sanremese scende al settimo posto, a 12 punti dalla vetta ed a 7 punti persino dalla zona play-off.

