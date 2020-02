Sanremese sotto di una rete al termine del primo tempo nel match al “Comunale” con il Real Forte Querceta, sfida valida per la settima giornata di ritorno del girone A di serie D. Per ora decide un gol segnato da Falchini al 13′. Prestazione sin qui deludente per i biancoazzurri, fischiati dai tifosi al termine della prima frazione. La Sanremese si trova ora al 7° posto a 13 punti dalla vetta ed a 5 dai play-off.

Correlati