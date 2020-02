Dolceacqua un automobilista ha perso il controllo della propria vettura nei pressi della casa di riposo del paese dei Doria invadendo la strada provinciale e finendo la sua corsa contro la ringhiera di protezione che fortunatamente ne ha impedito la caduta nel sottostante torrente Nervia. Nella sua corsa il mezzo non ha incontrato ostacoli ne persone i danni sono quindi limitati. Da capire le cause del sinistro.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta