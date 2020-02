La prima squadra del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, allenata da Manuele Fiore, tornerà in campo oggi pomeriggio. Questa volta dovrà affrontare Aurora Calcio.

La partita, valida per la diciassettesima giornata del girone A di Prima Categoria, andrà in scena allo stadio Lionello Rizzo a Cairo Montenotte.

