Il coach del Bvc Simone Sandel: “Siamo partiti malissimo finendo a -21 nel primo quarto, poi progressivamente ci siamo riportati in partita, arrivando a -4, prima di cedere definitivamente. Ora prima della fase a orologio avremo una settimana di riposo, che useremo per ritrovare energie fisiche e mentali. Il nostro obiettivo è di arrivare ai playoff con la migliore classifica possibile”.

Inopinata sconfitta del Bvc Sanremo Sea sul campo dell’Imperia Bki. I ragazzi sanremesi sono apparsi fin da subito tesi e nervosi, dimenticando di essere i primi in classifica.

Campionato Under 18 – settima/ultima giornata di ritorno

Inopinata sconfitta del Bvc Sanremo Sea sul campo dell’Imperia Bki. I ragazzi sanremesi sono apparsi fin da subito tesi e nervosi, dimenticando di essere i primi in classifica