Il cantiere per il tunnel del Tenda Bis è fermo da 31 mesi dopo la rescissione del contratto con Grandi Lavori Fincosit. Ora è stato raggiunto un accordo tra Anas ed il Consorzio Stabile Edilmaco. I lavori prenderanno il via entro la prossima settimana ed il nuovo tunnel sarà completato nel 2021 quando avverrà la circolazione sarà spostata nella nuova galleria. Il vecchio tunnel sarà sistemato entro la fine del 2024, come scrive Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.

