Arriva il week-end a forti tinte giallorosse: le Prime Squadre della Rari Nantes Imperia giocano in casa e sicuramente i tifosi non faranno mancare il consueto grande supporto.

Ad aprire le giornate sarà la squadra maschile allenata da Stefano Fratoni. Alle ore 18 di oggi (15 febbraio), presso la Piscina Cascione di Imperia, andrà in scena Rari Nantes – Rapallo Nuoto.

Dopo l’importante vittoria della scorsa settimana, i giallorossi vogliono mettere punti nella propria classifica dopo un avvio lento.

L’avversario però sarà tra i più ostici del raggruppamento: il Rapallo Nuoto che ha patito una sconfitta nell’ultimo turno dopo aver vinto le prime tre giornate. I rapallesi, che nello scorso campionato avevano vinto entrambe le sfide contro la Rari, distano un solo punto dalla vetta della classifica e sono tra i candidati per il raggiungimento dei playoff.

Nuovamente arruolabili Giacomo Rocchi e Giacomo Fratoni, dopo lo stop per squalifica. A dirigere l’incontro sarà il signor Cavalcanti.