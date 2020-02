Ottime prestazioni per Sofia Allavena, atleta della Polisportiva Dilettantistica IntegrAbili, al 5° Trofeo Crocera “Spazio Genova”, gara di nuoto in vasca corta della stagione sportiva agonistica FISDIR 2020, che si è svolta domenica 9 febbraio. La giovane nuotatrice sanremese, allenata dal tecnico Davide Bulgarelli, ha notevolmente migliorato i propri tempi ed ha ottenuto due secondi posti assoluti nei 50 Stile Libero e nei 50 Farfalla e il terzo posto assoluto nei 50 Dorso.

“Il Direttivo della Polisportiva IntegrAbili esprime la propria soddisfazione per questi primi risultati che lasciano ben sperare per le prossime gare di livello nazionale” dice Alessandra Mamino, Presidente della Polisportiva IntegrAbili.