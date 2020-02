Continua l’impegnativo inizio d’anno per LIBER theatrum che, sempre al Teatro Comunale di Ventimiglia, con il patrocinio e il contributo della locale Amministrazione, dopo “NON SOLO LORO” per la Giornata della Memoria e ieri la sera, per le celebrazioni del Giorno del Ricordo e delle Foibe, con l’emozionante e intensa messa in scena di “VIA DI QUA”, tornerà protagonista con quasi quaranta interpreti domani, Venerdì di 14 Febbraio alle ore 21.00 proponendo, per un San Valentino sorprendente e originale, uno spettacolo assolutamente appropriato per la festa degli innamorati. Una versione molto liberamente ispirata al più classico dei testi sull’amore, “ROMEO E GIULIETTA” di William Shakespeare. con la regia di Aldo Rapè e l’aiuto regia di Diego Marangon.

Frutto di un intenso laboratorio condotto dall’attore siciliano con quasi quaranta allievi e attori di LIBER theatrum, gli spettatori scopriranno le curiose e sorprendenti scelte registiche che trasporteranno ai giorni nostri l’originaria ambientazione tra la fine del ‘500 e l’inizio del ‘600, conservando altresì la struttura del capolavoro inglese. Le due famiglie in continua lotta tra di loro, i Montecchi e i Capuleti e l’amore contrastato tra Romeo e Giulietta, i due giovani che, seppure appartenenti a famiglie avverse, vedono sbocciare l’amore dentro i loro cuori.

Non mancheranno gli episodi di sangue che coinvolgeranno i personaggi principali di contorno, innanzitutto Mercuzio, migliore amico di Romeo e Tebaldo, cugino di Giulietta, con le conseguenze drammatiche che porteranno alla fuga di Romeo e alla apparente morte di Giulietta, anticamera del vero esito finale e tragico dell’intera vicenda.

Ancora una volta Aldo Rapè torna nell’estremo Ponente ligure a collaborare con grande piacere con LIBER theatrum, portando in serbo la sua creatività ed emozione per affrontare e proporre una versione inedita di uno dei testi più messi in scena in tutti i teatri del mondo. Ci sarà emozione e divertimento, dramma e risate, come nella migliore tradizione del teatro…

Ingresso a pagamento € 10,00 con posti non numerati e biglietteria aperta dalle ore 20.00 così come il Caffè del Teatro per un aperitivo o un caffè in attesa dello spettacolo.

