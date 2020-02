Marco Macchi è nato a Sanremo nel 1960. Terzo Ufficiale di Macchina e Sottotenente di Vascello, è laureato in Storia, ed è Guida Ambientale e Turistica dal 2005. Ha scritto: Profumo di Salsedine. Storia della marineria sanremasca, ed. Tipolitografia Tipi di Sanremo, 1995; insieme con Tiziano Fratus, Itinerari dei Ficus, ed. S.T.R.A.D.E, 2011; Camminare per le Antiche Strade, 18 itinerari escursionistici nell’estremo Ponente Ligure, ed. S.T.R.A.D.E, 2014; insieme con Marco Alberti, Alberi rari e monumentali della Riviera dei Fiori, ed. S.T.R.A.D.E, 2015.

Sabato 15 febbraio alle ore 17,30 presso il Museo del Fiore, “Floriseum” (Sanremo, Corso Cavallotti 113), si terrà il terzo incontro letterario del ciclo “Fiori di carta”, a cura di Fabio Barricalla, in collaborazione con Atene Edizioni di Arma di Taggia e Lo Studiolo Edizioni di Sanremo: sarà presentato il volume Camminare nella storia tra Monte Nero e la Valle Argentina (Arma di Taggia, Atene Edizioni, 2019), di Marco Macchi. A dialogare con l’autore, sarà il curatore della rassegna, Fabio Barricalla.