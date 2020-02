Sono state rese note le designazioni arbitrali in serie D.

Sanremese–Real Forte Querceta, valida per la ventiquattresima giornata di campionato, in programma domenica 16 febbraio allo stadio Comunale alle ore 15.00, sarà diretta da Claudio Campobasso di Formia.

I collaboratori di linea saranno Francesco Carbone di Aosta e Gheorghe Mititelu di Torino.

Campobasso di Formia ha già diretto quest’anno i biancoazzurri nella trasferta di Lucca. Era il 29 settembre scorso, al Porta Elisa finì 0-0.

Correlati