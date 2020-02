Domenica 16 febbraio l’Associazione Monesi Young proporrà il fascino diurno del Bosco delle Navette innevato: un tempo inesauribile riserva di pregiato legname, ospita tappeti di rododendri all’ombra di larici e abeti bianchi, con varie specie arboree e numerose orchidee spontanee.

Per l’escursione è previsto l’utilizzo delle racchette da neve.

Ritrovo: ore 8 a Imperia, parcheggio Agnesi, oppure ore 9.15 a Upega (CN).

Quota di partecipazione: evento riservato ai soci MY (€ 10,00 – gratis per gli under 18). Pranzo al sacco a cura dei partecipanti.

Info e prenotazioni: Matteo Littardi – Tel. 339 4483405