Numeri importanti quelli del Settore che hanno visto l’arresto di 193 persone in maggior parte per reati legati all’immigrazione clandestina sono 100.000 le persone identificate i Veicoli controllati sono stati 23.000 5899 le Pattuglie effettuate e più di 13 mila persone impiegate nelle attività

Questa mattina a Ventimiglia si è parlato dell’attività della Polizia di Frontiera per l’anno 2019 ad illustrare il bilancio del lavoro Svolto il Dirigente del Settore di Polizia di Frontiera Martino Santacroce.