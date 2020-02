“La nostra attenzione sul tema delle case popolari, sulla loro fruibilità e vivibilità è costante – commenta l’assessore all’Urbanistica Marco Scajola ( nella foto ) – Proprio per questo abbiamo accelerato i tempi, anche in considerazione del valore di quest’opera, che migliora la qualità di questi alloggi e garantisce ulteriormente il fondamentale diritto alla mobilità dei residenti. La scadenza era prevista ai primi giorni di marzo, ma grazie all’ottimo lavoro svolto da Arte e dalla ditta interessata, siamo riusciti a concludere già ora”.

Da domani, e con 15 giorni di anticipo sui tempi previsti per la realizzazione, il nuovo ascensore a servizio delle case popolari di via Caduti del lavoro a Ventimiglia potrà essere utilizzato dalle famiglie e dagli abitanti.

