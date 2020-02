Con un blitz alle prime luci dell’alba da parte della Polizia di Frontiera a Ventimiglia sono finite in manette 10 persone di nazionalità straniera coinvolte in un giro criminale che gestiva l’immigrazione clandestina.

Presenti il procuratore della Repubblica di Imperia Alberto Lari

Il dirigente del Settore Di Polizia Di Frontiera Martino Santacroce l’operazione è stata denominata Sciarun un indagine durata circa un anno che ha portato all’arresto di 10 persone 7 in carcere 3 ai domiciliari. Durante le indagini sono stati accertati 16 episodi di traffico di migranti da parte degli arrestati che erano coordinati ed organizzati per non destare sospetti. Le persone arrestate erano note per la loro attività criminale ma per raccogliere il materiale probatorio e procedere agli arresti si è dovuto indagare per un anno anche visto l’atteggiamento ostruzionistico incontrato nelle indagini . Il Procuratore Lari ha sottolineato il buon lavoro svolto dalla Polizia di Frontiera

Il Dirigente Della Polizia Di Frontiera Di Ventimiglia Martino Santacroce

Procuratore della Repubblica Imperia Alberto Lari