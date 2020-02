Dall’1 marzo in Francia i pacchetti di sigarette arriveranno a costare sino a 10-11 euro. La differenza tra un acquisto in Francia ed uno in Italia è di 40 euro a stecca. La Finanza effettuerà controlli alla frontiera per evitare il fenomeno del contrabbando. Il limite massimo per il trasporto oltre confine di sigarette è di 800 unità, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

