L’incontro dei “martedì letterari” al Teatro del Casinò di Sanremo dell’11 febbraio con il manager PierLuigi Celli si è confermato un ottimo seminario di formazione e aggiornamento per giovani e adulti intervenuti in buon numero e stimolati alle domande più varie dopo quelle proposte dalla coordinatrice Marzia Taruffi e dall’editore Matteo Moraglia. Nel presentarsi, dapprima al microfono di Primocanale Tv (foto E. Raneri) e poi al pubblico presente, Celli ( nato nel ’42 a Verucchio località riminese),

ha ricordato, tra l’altro, la sua impostazione “gesuita” , gli studi in sociologia all’Università di Trento negli anni della contestazione del ’68 , i primi lavori a Bolzano, poi l’esperienza africana in Angola con l’ENI e i pozzi petroliferi, l’incontro con De Benedetti della Olivetti e poi di altri dirigenti che lo hanno chiamato per la migliore gestione di aziende private e pubbliche, compresa la RAI negli anni del Festival di Sanremo 99/2000 presentati da Fabio Fazio. Fra gli altri incarichi di prestigio Celli è stato direttore dell’Università Luiss di Roma per la formazione dei quadri , molto importanti nel nostro Paese; nel dialogare con il pubblico ha ricordato la differenza tra “leader” e “capo”, il primo ha la fiducia della base, il secondo è nominato dai vertici; interessante anche la differenza tra genio e stupidità; il genio ha (sa) i suoi limiti; oltre al talento , per riuscire nella vita, occorre molto coraggio e una buona dose di fortuna…

Tanta esperienza e saggezza nell’operare, sono concentrate nel suo libro dal titolo “Il potere,la carriera e la vita” ( edizione Chiare lettere) , reperibile nelle librerie. Buona lettura, Eduardo Raneri.