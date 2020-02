In via Duca degli Abruzzi a Sanremo un incendio ha danneggiato un capannone in uso all’impresa edile del sindaco di Triora, Massimo Di Fazio, e del fratello. Parte della copertura in materiale plastico è stata sciolta dal calore. I Carabinieri hanno aperto un’indagine per individuare eventuali anomalie e stanno controllando targhe di auto e moto riprese dalla telecamere della zona intorno all’ora dell’incendio, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

Correlati