Nello scorso week-end la Prima Squadra di Nuoto della Rari Nantes Imperia è stata tra le protagonista della III° Prova di Qualificazione alle Finali Regionali tenutesi alla Piscina Sciorba di Genova.

Alcuni atleti avevano raggiunto, già in precedenza, il tempo limite per strappare il pass delle gare che si terranno il 28, 29 febbraio e 1 marzo. E per arrivare al meglio all’appuntamento, dal 21 al 23 febbraio, la squadra parteciperà al prestigioso SwimTo presso il PalaNuoto e Sisport di Torino.

Subito le prestazioni in acque genovesi ha parlato il tecnico Davide Dreossi (nella foto sopra):” E’ stato un buon test. Vorrei sottolineare le bellissime prestazioni di Rebecca Luongo, Sofia El Baraka e Gaia Rovella nei 100 Stile Libero. Gaia inoltre ha saputo difendersi dopo essere stata assente per influenza. Ho visto un ottimo Fabiano Rossi nello Stile Libero. Così come ha fatto benissimo Martina Acquarone nei 100 e 200 metri Rana. Stiamo lavorando bene.“