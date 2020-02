“Grazie a un’intensa attività di ricerca e sviluppo, siamo convinti che l’azienda riuscirà ad applicarsi in maniera altrettanto competitiva alla frontiera dell’automobilismo elettrico, per cui esistono rischi di sicurezza diversi” conclude Benveduti.

Il matrimonio ufficializzato ieri dà vita a un gruppo da 40 milioni di vendite aggregate e 320 dipendenti divisi tra le sedi produttive del Bahrain e della Liguria. “Se oggi l’azienda è balzata agli onori della cronaca – aggiunge Benveduti -, lo deve soprattutto ad oltre cinquant’anni di comprovata esperienza e professionalità nel settore del design e nello sviluppo dei prodotti, improntati sul connubio vincente tra l’alta tecnologia e il lavoro manuale delle sarte liguri. Ricordo ancora oggi la scena trasmessa in mondovisione di Gerhard Berger, pilota salvato dalle fiamme della sua Ferrari sul circuito di Imola nell’89, proprio grazie alla tuta ignifuga e ai guanti realizzati a Ronco Scrivia”.

Con l’acquisizione del gruppo californiano Bell Racing, la Omp Racing di Ronco Scrivia diventa il primo gruppo al mondo nel campo nel settore dei componenti di sicurezza per il motorsport. “La Liguria si dimostra territorio ideale per fare impresa anche ad altissimi livelli” dichiara l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti.

