Sabato 15 febbraio alle ore 17 presso la galleria Artender in Passeggiata Cadorna 53, l’Arte e la Finanza si incontrano in un appuntamento che ne analizza similitudini e differenze in un intenso dialogo tra le opere d’arte dell’artista Silvia Celeste Calcagno e i consulenti finanziari e patrimoniali Saviozzi e Miceli, accompagnati dalla critica d’arte Francesca Bogliolo. L’incontro, primo di un intenso ciclo dedicato ai cinque sensi, vuole finalizzare l’attenzione dell’utenza sulla vista, capace di rivelare agli occhi di chi guarda nuove prospettive artistiche ed economiche. L’arte e la finanza analizzate con uno spirito del tutto innovativo: questo lo spirito del talking, teso a mostrare le potenzialità di due materie solo apparentemente distanti, intrise in realtà di profonde similitudini, volte entrambe a favorire il benessere della persona. L’approccio multidisciplinare caratterizza la logica dell’evento, che desidera far luce su due argomenti capaci di mantenere intatta una logica dell’imprevedibile che può essere portatore di un’imprevista bellezza.