Il gruppo spontaneo BordiWest ed i personaggi del mondo dei Cartoon più amati di sempre augurano Buon San Valentino. Visitando le vetrine dei negozi aderenti all’iniziativa si possono trovare delle splendide locandine che renderanno ancora più dolce la festa più romantica dell’anno. L’esposizione prenderà il nome di “Il BordiWest innamorato” e sarà anche l’occasione per festeggiare il primo anno di attività del Gruppo.

