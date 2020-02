dav

E’ stato aumentato a 10 milioni di euro il plafond previsto nell’accordo tra la Confartigianato di Imperia e la Banca di Caraglio per il finanziamento agevolato delle imprese artigiane. L’intesa, rinnovata per tutto il 2020, è finalizzata al rilascio di finanziamenti destinati ad inizio attività, acquisto impianti e macchinari, acquisto azienda o ramo di azienda, assunzione personale e acquisto scorte. A siglare il documento sono stati il Vicepresidente della Confartigianato di Imperia Mario Tiberti ed il Presidente di Banca Caraglio Livio Tomatis.

“Si tratta di un accordo che rinnoviamo ogni anno e che cresce sempre – ha commentato Tomatis – Questo anche in seguito al riscontro che abbiamo come risposta al pacchetto offerto. Il rapporto tra la Banca e gli artigiani è storico e per noi molto importante”.

L’impegno della Banca è quello di esaminare le richieste per poter concedere mutui chirografi della durata massima di sette anni, con un importo massimo di 150 mila euro a condizioni agevolate. La Confartigianato richiede al Confidi il quale rilascia la garanzia pari al 50% dell’importo finanziato. Sarà anche possibile richiedere un’ulteriore linea destinata al sostegno della liquidità, importo massimo 50.000 euro, sempre a condizioni agevolate. Un accordo che quindi vuole supportare gli investimenti aziendali o le spese di inizio attività delle piccole e medie imprese artigiane.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Confartigianato telefonando al numero 0184/524510, scrivendo una mail all’indirizzo credito@confartigianatoimperia.it o recandosi direttamente nella sede in corso Nazario Sauro 36 a Sanremo.