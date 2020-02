“Tempo di Svalutation – Adriano Celentano Tribute Show” è ormai una realtà consolidata non solo nel Ponente Ligure, dov’è nato, ma anche in Italia.

Insieme un imitatore fedele del Molleggiato, a una band live di nove elementi ed a una scenografia studiata nei particolari, fiore all’occhiello dello show è sempre stato negli anni il corpo di ballo che accompagna le grandi melodie del cantante italiano più amato e discusso d’Italia.

Per implementare lo Staff e in vista del Tour 2020, la produzione sta cercando ancora due ballerine da inserire nel corpo di ballo.

“Alla base ci deve essere la voglia di divertirsi” spiega Marco Gallo, produttore dello Show. “Siamo uno staff giovane, e fino ad oggi abbiamo avuto ballerini e ballerine di tutte le età. Cerchiamo ancora due ragazze che sposino il nostro progetto e che abbiano passione per la danza… e che ci accompagnino sui palchi in giro per le piazze!”

Per informazioni e per conoscere il progetto “Tempo di Svalutation”: 3460876303, pagina facebook “Tempo di Svalutation – Adriano Celentano Tribute Show”, tempodisvalutation@gmail.com