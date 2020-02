Venerdì 14 e sabato 15 febbraio, weekend romantico al Museo Archeologico Rossi di Ventimiglia in occasione della festa di San Valentino.

Il Museo Civico di Ventimiglia celebrerà la festa degli innamorati, ma anche della cultura e della storia, con un ingresso speciale riservato alle coppie al prezzo di un biglietto.

Sabato 15, inoltre, alle ore 10,30 e alle 15,30 verranno organizzate, due visite guidate a tema in cui l’amore sarà il filo conduttore che permetterà di scoprire alcuni reperti testimoni di rapporti affettivi e di coppia dell’epoca romana.

INFO: Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”

Via Verdi 41

18039 Ventimiglia

0184/351181/ museoventimiglia@gmail.com

