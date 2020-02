Con un giorno di anticipo rispetto al previsto sono terminati gli interventi di manutenzione all’interno del tunnel del Colle di Tenda, lungo la statale 20 del Colle di Tenda e della Valle Roja. Stanotte il tunnel sarà regolarmente percorribile in entrambe le direzioni, senza interruzioni per la presenza del cantiere.

