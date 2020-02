Lunedì 2 marzo al Teatro dell’Albero a San Lorenzo al Mare sarà portato in scena lo spettacolo “Dona Flor e i suoi due mariti”.

Teatro e musica per offrire al pubblico, nella forma più godibile e accattivante, uno dei grandi capolavori della letteratura sudamericana, straordinaria per ricchezza verbale, architettura narrativa, humour e contagioso amore per la vita.

La lettura del testo sarà resa più efficace dall’interpretazione di brani brasiliani e sudamericani di successo.