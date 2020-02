In un fine settimana con una sola vittoria all’attivo, le soddisfazioni per i giovani dell’Ospedaletti arrivano dai tabellini delle rispettive gare. Sono, infatti, due le doppiette all’attivo: quella di Vitan (2005) nell’unica vittoria di giornata e quella di Cappello con i Giovanissimi provinciali 2006.

