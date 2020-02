Sabato 15 febbraio alle ore 21.15 e domenica 16 febbraio alle ore 17.30 al Teatro Lo Spazio Vuoto a di Imperia andrà in scena il terzo appuntamento della rassegna “Si salvi chi può.” Luca D’Addino, Paola Carli, Livia Carli e Gianni Oliveri mettono in scena “Finale di Partita” di Samuel Beckett. Costumi di Giovanna Fararone, luci di Alessandro Taverna.



La Trama. Protagonisti di questo atto unico sono Hamm, cieco e condannato a trascorrere i suoi giorni su una sedia a rotelle e Clov, il suo servo, forse suo figlio adottivo. I due hanno un rapporto conflittuale, in cui si consumano litigi ma anche una reciproca dipendenza. Clov vive nell’eterna tentazione di andarsene ma pare non esserne capace, in quanto lui stesso cammina con difficoltà. In scena anche gli anziani genitori di Hamm: Nagg e Nell, entrambi privi degli arti inferiori, costretti a trascorrere la loro esistenza in due bidoni della spazzatura; tra di loro è un incantevole dialogo d’amore in cui i ricordi del passato si mescolano al disagio del presente. Testo chiave della drammaturgia del ‘900 ( è teatro, poesia, filosofia, dramma e commedia ) rivela la genialità di Beckett nel cogliere appieno la verità dell’essere umano e dell’esistenza. “Hamm è il re in questa partita a scacchi persa sin dall’inizio. Nel finale fa delle mosse senza senso che soltanto un cattivo giocatore farebbe. Un bravo giocatore avrebbe già rinunciato da tempo. Sta soltanto cercando di rinviare l’inevitabile fine.” S. Beckett