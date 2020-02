Ancora grandi successi per i concorrenti lanciati negli anni da sanremoJunior. Sabato scorso – dopo una settimana di audizioni e selezioni – si è svolta la Finale di X Factor Malta, seguita in diretta TV sulla televisione di stato maltese TVM, che trasmette annualmente in diretta anche la Finale Nazionale di sanremoJunior Malta. A giungere allo spareggio per il 1° e 2° posto due giovani ragazze che avevano già preso parte a sanremoJunior e ad una delle due era stato assegnato il “Grand Prix“.

Ad aggiudicarsi la vittoria assoluta è stata Destiny Chukunyere – vincitrice all’Ariston nel 2015 – mentre Justine Shorfid – concorrente finalista di sanremoJunior Malta nel 2018 – si è classificata in seconda posizione. Ora la loro carriera, potrà decollare definitivamente nel mondo della musica.

Il motto “Con sanremoJunior vinci il tuo futuro!” si dimostra più che mai appropriato, in quanto non va dimenticato che a tutt’oggi – oltre al caso appena citato di X Factor – sono ben sette i concorrenti che da sanremoJunior, nel corso delle ultime edizioni, sono approdati allo Junior Eurovision Song Contest – il prestigioso ed assoluto concorso internazionale per giovanissimi – classificandosi ai secondi posti in due edizioni ed in altre due addirittura vincendole.

Il prossimo mese di marzo – per la precisione sabato 14 – si disputeranno contemporaneamente altre due Finali Nazionali di sanremoJunior (Germania e Malta) che permetteranno ad i rispettivi vincitori di rappresentare il proprio Paese il 22 aprile al Teatro Ariston di Sanremo, in occasione della Finale Mondiale 2020.

Anche in questa 11° edizione del concorso i giovani cantanti internazionali saranno accompagnati dal vivo dall’Orchestra di sanremoJunior in una serata che di anno in anno acquista sempre più fascino e spessore musicale.

Per determinare chi rappresenterà l’Italia invece, l’appuntamento è per il 29 febbraio e 1° marzo al Teatro dell’Opera del Casinò Municipale con le due Semifinali e la Finale Italia, alla quale prenderanno parte i concorrenti selezionati negli ultimi mesi dai “Punti sanremoJunior” distribuiti sul territorio nazionale e della Commissione Selezionatrice incaricata dall’Organizzazione. Il vincitore assoluto delle 3 categorie (comprese tra i 6 ed i 15 anni) sarà il nostro portabandiera al Teatro Ariston ad aprile.

“Sono ovviamente sempre più soddisfatto di poter portare, attraverso sanremoJunior, il nome di Sanremo nel mondo. – Ha dichiarato il Cav. Uff. Paolo Alberti, Patron della manifestazione – Grazie a questo concorso, ormai conosciuto in tutti i continenti, e grazie ai successi ottenuti dai numerosi partecipanti in molte Nazioni, possiamo onorare i Patrocini del Comune di Sanremo e dell’UNICEF, offrendo una possibilità di emergere a tanti giovani di Paesi differenti, grazie alla trasparenza ed alla professionalità che contraddistinguono l’evento“.