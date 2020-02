“Un ospite illustre per la nostra Città. Nell’ultimo periodo abbiamo intensificato i rapporti internazionali e con Israele si è creato un legame significativo. L’anno passato ho avuto modo di prendere parte alla Conferenza Internazionale dei Sindaci svoltasi tra Gerusalemme e Tel Aviv e nei mesi successivi abbiamo mantenuto vivi i contatti. Imperia è una Città che ha bisogno di guardare ben oltre i propri confini per un futuro di crescita”, ha commentato al termine dell’incontro il primo cittadino.

Tra queste attività figurano rapporti tra università, scambi sportivi in ambito velico, realizzazione di manifestazioni musicali jazzistiche e altre.

L’incontro ha evidenziato la proposta da parte del Sindaco di sottoscrivere una convenzione quinquennale di attività, da finanziare attraverso il lascito che Luciano Libero Parodi, agricoltore residente a Piani, ha lasciato nel 1982 affinché fosse utilizzato per l’interscambio tra Israele e la Città di Imperia.

Il Sindaco di Imperia, Claudio Scajola, ha ricevuto quest’oggi presso Palazzo Civico l’Ambasciatore d’Israele in Italia, Dror Eydar. Una visita di cortesia che ha permesso peraltro di dar seguito ai rapporti tra la la Città di Imperia e l’Ambasciata d’Israele avviati nel maggio 2019.