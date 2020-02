L’Amministrazione comunale rivolge un sentito ringraziamento all’esule istriano di seconda generazione Alessandro Altin, al Presidente del gruppo Associazione Nazionale Alpini di Vallecrosia Giuseppe Turone e all’impiegata comunale addetta alla Pubblica Istruzione dott.ssa Cinzia Benincasa per il lavoro organizzativo.

L’iniziativa finanziata da un’associazione di esuli della diaspora giuliana, istriana e dalmata, con un contributo del Comune di Vallecrosia, si è avviata il giorno 9 mattina con la partenza in pullman dalla Riviera. Nel pomeriggio dello stesso giorno sono stati visitati alcuni monumenti a Trieste.

L’anno scorso il Comune di Vallecrosia ha dedicato una stele, nei pressi della Piazza della Stazione Ferroviaria, ai “Martiri delle Foibe”, con una cerimonia organizzata insieme al gruppo cittadino dell’Associazione Nazionale Alpini. Quest’anno ha inteso onorare l’impegno di commemorare tutti gli anni i tanti innocenti uccisi sul confine orientale e l’esodo del cittadini istriani, dalmati e giuliani, con una visita, proprio in occasione della ricorrenza nazionale dedicata alla memoria del 10 febbraio, alla foiba di Basovizza sulle alture di Trieste.