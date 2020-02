Si tiene dal 10 al 12 febbraio il tradizionale pellegrinaggio a Lourdes promosso dalla Sezione Ligure dell’UNITALSI. Quest’anno il viaggio ha preso il via in pullman da Chiavari facendo fermate in tutta la Liguria.

Non è una semplice partecipazione ad un pellegrinaggio, ma un’occasione per vivere profondamente il percorso di formazione dell’UNITALSI ed anche per condividere un segno di affetto e di vicinanza nei confronti chi si trova in questo momento in difficoltà in particolare per quelli che vivono nella regione.

Ai pellegrini liguri si sono uniti quelli provenienti dalle altre Sezioni dell’Unitalsi che giungeranno a Lourdes nell’anniversario della prima apparizione della Madonna alla piccola Bernadette Soubirous.

“Tante volte ci capita, come unitalsiani, di camminare – sottolinea ANTONIO DIELLA, presidente nazionale dell’UNITALSI – con persone che soffrono molto e la cui vita sembra a tanti inutile: quante volte ci siamo accorti che farsi “locanda accogliente”, come ci ha chiesto di essere Papa Francesco nel suo Messaggio per la XVIII Giornata Mondiale del Malato, può comunicare un senso nuovo per la vita e creare una condivisione che diviene forza e speranza, anche per chi sembra non averne. Abbiamo sperimentato che nessuna vita è inutile e che le persone sofferenti hanno bisogno di una “moltiplicazione di amore” che, senza trasformarsi in un prolungamento forzato di sofferenze indicibili e irreversibili, sappia accompagnare con tenerezza anche il cammino difficile di chi sa di non poter guarire ma ha bisogno di un amore che se ne prenda cura fino all’ultimo istante”.

“Un pellegrinaggio veramente speciale – spiega GEMMA MALERBA, Presidente Sezione Ligure dell’UNITALSI – perché si tiene appunto in concomitanza con la Giornata Mondiale del Malato che ricorre l’11 febbraio. La nostra presenza a Lourdes vuole anche mettere nelle mani amorevoli di Maria le tante «malattie» del corpo, dello spirito ed anche quelle delle nostre comunità colpite a volte da una profonda crisi economica e dall’incertezza del futuro soprattutto dei giovani”.

“Molti liguri stanno scegliendo in queste ore di fare parte di questo pellegrinaggio – aggiunge MALERBA – come segno di attenzione e di affetto nei confronti della nostra regione e chi volesse farlo può scrivere alla mail: ligure@unitalsi.it o si può visitare il sito www.unitalsiligure.it“.